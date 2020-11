Recomendado para você : Filha de Belo é presa por acusação de integrar quadrilha de golpes eletrônicos

A filha do cantor Belo, Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, foi presa por acusação de integrar quadrilha de golpes eletrônicos, afirma o jornal Extra. A jovem é uma das 12 mulheres que foram para cadeia após serem acusadas de estarem ligadas à maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro.

A estudante de odontologia e as outras acusadas são suspeitas de induzir as vítimas a repassarem seus dados bancários e a entregarem seus cartões, que eram pegos por motoboys da quadrilha. O Extra diz que o valor dos golpes estaria entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês.

O grupo foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 11, após denúncia anônima. A "central" dos golpes foi descoberta em um endereço na Barra da Tijuca.