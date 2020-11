Recomendado para você : Cintia Dicker e Pedro Scooby mostram festa e alianças após casamento

Cintia Dicker e Pedro Scooby, que já tinham contrato de união estável, se casaram em cartório de Portugal, na última segunda-feira, 9. E após falarem "sim", Cintia e Pedro armaram uma pequena festa para celebrar o matrimônio.

Em vídeo postado no Instagram, vemos os noivos na cerimônia intimista que contou com altar improvisado e a presença dos filhos do surfista com Luana Piovani. Cintia entrou no "altar" acompanhada de Dom, e Bem e Liz levaram as alianças ao casal.

Para a festa, a modelo escolheu um conjunto branco formado por calça cintura alta de alfaiataria, top e blazer. Para finalizar a comemoração, o casal faz o clássico brinde dois noivos com os braços entrelaçados.