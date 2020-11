Ana Hickmann se pronuncia após marido revelar câncer: "Vai superar"

Nessa terça-feira, 10, o marido de Ana revelou ao público que passa por tratamento de quimioterapia e radioterapia após retirada de tumor entre o maxilar e a base do crânio.

"Vou tentar ser breve e objetivo. Tomei a iniciativa de gravar esse vídeo após uns 24 dias do ocorrido, porque já me reconheceram na oncologia do hospital Albert Einstein algumas vezes, na qual eu tenho ido desde a semana passada todos os dias. Enfim, e por conta da aparência da gente, que começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer", disse ele.

"No dia 17 de outubro, fui submetido a uma cirurgia para tirar um linfonodo. O linfonodo, de fato, era um tumor em metástase. O tumor estava entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase. Ele foi retirado inteiro, com sucesso, e foi diagnosticado, então, câncer", explicou