Os momentos hilários das lives de games de Neymar

O mundo inteiro sabe que Neymar é craque no futebol! Mas o que muita gente não sabe é que Neymar também joga muitos videogames.

O atleta do Paris Saint-Germain decidiu mostrar as partidas de games com os "parças" para os seus fãs, através do Twitch.

Entre uma jogada e outra, ele diverte os telespectadores, tirando sarro dos amigos e mostrando suas habilidades. Só na primeira transmissão ao vivo, o jogador conquistou nada menos que 100 mil visualizadores.