Veja como Kourtney Kardashian reagiu à rehab de Scott Disick em KUWTK

Scott Disick decidiu procurar ajuda e se abriu com Kourtney Kardashian. E os fãs poderão acompanhar essa jornada de Scott em novo teaser, divulgado nesta quarta-feira, 11, de Keeping Up With the Kardashians.

Como os fãs devem se lembrar, o empresário entrou para a reabilitação, a fim de trabalhar "traumas passados", no início deste ano.

E, como compartilhado no clipe abaixo, a quarentena do coronavírus trouxe à luz certas dificuldades que ele passa em sua vida.

"Eu não sei, todo este Covid permanecendo, nenhuma estrutura, simplesmente não funciona para mim", compartilhou o empresário à Kourt. "É como me fazer sentir que não consigo lidar com ficar em casa, sem trabalhar".

Então, Scott reflete sobre como tentou se manter ocupado durante o isolamento social por conta do vírus.

"Tipo, alugar uma casa em Malibu para uma escapada e isso se transformou em um show de merda total com paparazzi", lamentou ele. "Ok, isso não é, de fato, um santuário".

No confessionário, o pai de três sente que "perdeu todo esse tempo" e não pode ter "nenhuma privacidade".