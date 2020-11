Penúltima temporada de Keeping Up With the Kardashians estreia no Canal E!

Se você é fã de Keeping Up With the Kardashians já pode comemorar! A 19ª temporada do reality show está chegando com exclusividade no canal E! Entertainment.

Os novos episódios estreiam na próxima terça-feira, 17 de novembro, às 22h. E os fãs podem esperar altas emoções no clã Kardashian-Jenner, que enfrentaram a pandemia do coronavírus no fim da 18ª temporada, gravando com seus próprios celulares durante o isolamento.

Essa será a penúltima temporada antes do fim do programa, anunciado pela família em setembro deste ano. "É com o coração pesado que nós dizemos adeus para Keeping Up With the Kardashians. Depois de 14 anos, 20 temporadas, dezenas de episódios e vários spin-off, nós decidimos como família encerrar esta jornada especial. Nós somos mais que gratos a todos que nos assistiram durante todos esses anos, durante os bons e maus momentos, na felicidade, nas lágrimas e nos tantos relacionamentos e filhos. Nós sempre vamos celebrar as memórias incríveis e as incontáveis pessoas que conhecemos ao longo dos anos", declarou Kim.