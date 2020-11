Suposto namorado de Gugu reflete: "Foi a pessoa mais importante da vida"

View this post on Instagram

Meados de 2012, nossa primeira foto juntos. Início de um relacionamento que só terminou com a sua partida prematura. Eu era jovem e sem preocupações e receios quanto ao futuro. Você mais maduro e experiente, sempre cauteloso, observador, calmo, amoroso, amigo e companheiro. Me deu a oportunidade de caminhar ao seu lado. Foram 8 anos de muitas coisas boas vividas juntos. Eu aprendi muito com você e tenho certeza de que de alguma forma também te ajudei a encarar a vida de uma forma diferente. Ficaram para trás os nossos sonhos, mas uma coisa posso afirmar: fomos muito felizes. Você não está mais aqui, mas penso em você todos os dias. Hoje consigo entender melhor um comentário que você repetia com frequência: “existem muitas pessoas más no mundo”. Tenho certeza de que você está ao meu lado, me protegendo. E como vc sempre dizia: “tudo na vida passa, as coisas boas e as ruins”. Te amarei para sempre e um dia iremos nos encontrar, com a convicção de que iremos continuar a realizar os nossos mais loucos sonhos juntos. As mais verdadeiras palavras só nós dois trocamos. Te amo eternamente #paxxxtel