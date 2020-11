Anitta tem novos áudios vazados sobre Iggy Azalea, Preta Gil e outros famosos

A estrela revela que Simaria tirou satisfação com ela em uma premiação. "Eu detestou fazer a falsa, odeio. Só que o canal tinham me pedido pra fazer o lance da Loka [música] antes de eu saber dessas coisas, dela falar mal de mim. Eu tinha dado já minha palavra para o canal e fui cumprir, só que eu fui e não fiquei fazendo a linha não", explica a cantora, acrescentando que o motivo da briga teria sido pelo fato de ela não querer divulgar a sertaneja no Instagram.

Foi então que a dona do hit Me Gusta citou Ludmilla e Nego do Borel.

"Eu ajudo as pessoas da maneira que eu posso, da maneira que eu acredito que vai ajudar. Quando eu tenho um show que eu não vou conseguir fazer, mando o número do empresário da Ludmilla mesmo com tudo que aconteceu. Quando teve a campanha da Claro botei o Nego [do Borel], Nego ganhou um dinheiro bacana pra caramba".