Khloé Kardashian revela se família fará festa de Natal em meio à pandemia

Instagram / Khloe Kardashian

Se as festas de aniversário de Kim Kardashian e Kendall Jenner forem uma indicação, a família deve se preparar para ouvir os comentários do público. Em outubro, Kim fretou um jato luxuoso para levar a família e amigos até uma ilha privada no Taiti para comemorar seus 40 anos. Em meio à pandemia do coronavírus, a estrela sofreu diversas críticas.

"Esse ano é um ano frustrante, eu entendo. Acho que há tantas frustrações acontecendo com todo mundo, mas também é o aniversário de 40 anos dela e isso é algo que ela realmente queria fazer. Para nós, foi uma coisa muito boa", disse Khloé no programa de Ellen DeGeneres.

A mãe de True Thompson defendeu a viagem, explicando como tudo foi seguro e benéfico para os trabalhadores que hospedaram o grupo.

"Estar lá, com todas as precauções que tomamos, e ver como todos ficaram gratos pelo aspecto turístico disso. Tantas pessoas disseram que nós fomos a primeira festa deles ou hóspedes que eles tiveram em meses. E o que é feito para eles para serem capazes de pagarem suas contas ou fazer coisas para suas famílias", disse ela. "Só de ouvir essas mensagens quando estávamos lá—nós nos sentimos muito bem e seguros. Nós fizemos isso da forma mais segura que eu poderia imaginar alguém fazendo", revelou.