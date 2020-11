Marido de Ana Hickmann revela que está com câncer: "Tumor em metástase"

"No dia 17 de outubro, fui submetido a uma cirurgia para tirar um linfonodo. O linfonodo, de fato, era um tumor em metástase. O tumor estava entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase. Ele foi retirado inteiro, com sucesso, e foi diagnosticado, então, câncer", explicou.

"Logo após fui submetido a um período de cinco dias de resguardo e desde semana passado passo a fazer sessões diárias de radioterapia e algumas de quimioterapia".