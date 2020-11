Casa Branca terá pets novamente: conheça os cães de Joe Biden

"Major foi um dos seis filhotes que foram trazidos ao DHA após terem contato com algo tóxico em sua casa. Seu dono original não foi capaz de arcar com as despesas vetrinárias, então ele os entregou. Com a ajuda de nossos amigos da VSCD, juntos nós conseguimos proporcionar um cuidado que salva vidas, compartilhamos a história deles aqui e estávamos a procura de lares para eles. Uma vez que postamos em busca de ajuda, Joe Biden percebeu a presença deles e estendeu a mão imediatamente. O resto é história!", disse o grupo.

Com a adição de Champ e Major à Casa Branca, os Bidens irão reviver uma tradição que remonta aos dias dos Pais Fundadores. Donald Trump foi o primeiro presidente a não ter um animal de estimação na Casa Branca em mais de 120 anos.