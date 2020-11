Recomendado para você : Megan Thee Stallion, Shawn Mendes e mais se apresentarão no American Music Awards 2020

O American Music Awards 2020 está chegando! E nesta terça-feira, 10, a ABC e dick clark productions definiram as atrações musicais do AMA deste ano.

Bad Bunny, Lil Baby, Megan Thee Stallion e Shawn Mendes farão apresentações de estreia mundial na cerimônia.

Além dos quatro hitmakers, BTS e Dua Lipa também estão na programação da premiação, conforme anunciado anteriormente.

Quanto ao que esses artistas prometem apresentar aos telespectadores, Bad Bunny vai se unir a Jhay Cortez para uma colaboração musical latina enquanto Lil Baby cantará Emotially Scarred ao vivo pela primeira vez.

Os detalhes das performances de Megan Thee Stallion e Shawn Mendes ainda são desconhecidos. No entanto, de acordo com o anúncio, a rapper dará aos fãs "uma apresentação estimulante de uma faixa não revelada em sua estreia no AMA", enquanto o namorado de Camila Cabello "dará aos fãs o inesperado a partir do momento em que subir ao palco".