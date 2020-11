O que está realmente rolando entre Scott Disick e Amelia Hamlin

Apesar disso, uma segunda fonte tem a mesma opinião da primeira, afirmando que Scott só está "se divertindo".

"Ele está passando o tempo com garotas diferentes e não está oficialmente saindo com apenas uma. Ele está solteiro e conhecendo pessoas diferentes. É isso o que está acontecendo com Amelia até agora".

No início de outubro, a estrela de KUWTK curtiu um jantar com a modelo Bella Banos. Semanas antes, ele foi flagrado com outra modelo, Megan Blake Irwin.

Os dates de Scott surgem meses após seu término com Sofia Richie. Eles colocaram fim na relação em maio de 2019, mas acabaram oficialmente em agosto.