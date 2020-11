Larsa Pippen culpa Kanye West por causar seu distanciamento das Kardashians

Larsa Pippen falou pela primeira vez sobre o que aconteceu entre ela e as irmãs Kardashians. Larsa compartilhou sua opinião sobre seu afastamento da família, na segunda-feira, 9, ao podcast Hollywood Raw.

No início deste ano, os fãs notaram que Kourtney, Kim e Khloé pararam de seguir a amiga de longa data no Instagram, assim como a musa de 46 anos deu unfollow no trio na rede social.

Enquanto, Larsa admitiu que ela e a dona da KKW Beauty "claramente têm um tipo de relacionamento diferente" do que tinham no passado, a ex-estrela de The Real Housewives afirmou que não conseguiu identificar um incidente que causou a separação. No entanto, ela parece sugerir que o culpado foi Kanye West.

"Eu simplesmente sinto que Kanye estava em um lugar onde ele, você sabe, ele realmente não confiava em ninguém com Kim", disse Larsa. "Então, eu sinto que eu era a pessoa que estava tipo, ‘Oh, não fique tão perto dela, porque você é tão próxima dela', meio que teve algo a ver com isso".

No entanto, uma fonte próxima a Kim e sua família pintou um quadro totalmente diferente e menos dramático do que realmente aconteceu.