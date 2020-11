Kim Kardashian e sua família reagem à entrevista de Larsa Pippen

Roger / NEMO / BACKGRID

"Eles acham que ela está tentando ser relevante e Kim não gosta das acusações contra Kanye. A família está protegendo uns aos outros e todos sentem que ela está violando a privacidade deles distribuindo detalhes ao público", disse a fonte.

No entanto, o E! News afirma que Kanye sempre teve problemas com Larsa desde que se casou com Kim. "Ele nunca confiou nela", adicionou a fonte.

Também parece que Larsa não tem entrado em contato com Kim há algum tempo. Ela desejou feliz aniversário à estrela, mas elas não se veem há meses.

Entre as revelações bombásticas feitas na entrevista, Larsa, de 46 anos, disse que ela foi a primeira a sair com o pai da filha de Khloé Kardashian, Tristan Thompson. "Antes de Khloé nenhuma delas sabia que ele existia. Eu estava saindo com ele, eu fiz ele vir para L.A., eu o trouxe para uma festa de Kim. Eu o apresentei para todas elas".