Recomendado para você : Rafa Kalimann é pedida em namoro com fogos de artifício

Rafa Kalimann, que decidiu se afastar do Twitter, foi surpreendida por Daniel Caon nessa segunda-feira, 9. Através do Instagram, Rafa mostrou que foi pedida em namoro por Daniel com direito a música e fogos de artifício.

"Em estado de choque. Ele fez uma musica com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é @danielcaonoficial", escreveu a ex-BBB.

Em vídeo, a influencer aparece reagindo à música que Caon escreveu especialmente para a amada. "Então linda, organizei isso aqui, um jantar, flores, pra você poder me pedir em namoro", disse ele, arrancando gargalhadas de Rafa.