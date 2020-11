Gigi Hadid posta nova selfie com a filha

Gigi Hadid acaba de fazer a alegria dos fãs! Nesse domingo, 8, Gigi postou mais uma selfie no Instagram com a filha, fruto da relação com Zayn Malik.

Na nova foto, a modelo surge segurando a bebê, que ainda não teve o nome revelado, enquanto ela tenta subir em seu ombro. Na legenda, a loira escreeveu: "Ela arrota luz do sol".

A recém-nascida foi apresentada ao mundo no Halloween em uma foto festiva de família postada no Instagram. Gigi se vestiu como Samus Aran do videogame Metroid, Zayn como um membro da casa Sonserina, de Harry Potter, e o bebê surgiu como Hulk. Assim como a foto mais recente do bebê, seu rosto estava coberto.