Titi, filha de Gio Ewbank e Gagliasso, estrela capa de revista

"Agradeço muito a Deus pela benção que é ter Chissomo na minha vida, por toda força e leveza que ela traz. Eu sou uma mãe muito coruja e já aviso a vocês: vou passar O DIA TODO compartilhando fotos da minha filhota linda!", finalizou.

Gagliasso também se mostrou orgulhoso com o trabalho da filha. "Chissomo sempre teve muita afinidade com as câmeras e pedia por isso já há algum tempo. A gente pensou muito e encontrou o time perfeito para isso. O resultado me deixou completamente extasiado pela potência que essas capas representam para a autoestima de tantas outras crianças pretas. Você é amor. Você é tudo para nós. Te amamos. Muito. Muito. Muito!", disse ele no Instagram.