Simone Moreira, de Juju Boot Camp, é convocada para Fut7 da Seleção Brasileira

Simone Moreira está provando do seu talento! Depois de ficar em segundo lugar na primeira edição de Juju Boot Camp, Simone se prepara para compor o time de Fut7 da Seleção Brasileira.

Praticante do esporte desde os 11 anos, a musa foi convocada para integrar a equipe de Futebol Society, que se disputa com 7 jogadoras em cada time dois árbitros. Atualmente, ela faz parte do time feminino do SC Corinthians.

De fato, a convocação aconteceu no início deste ano, mas devido à pandemia, acabou sendo anulada. A segunda chamada foi feita no dia 5 de novembro.