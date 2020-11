Palácio se recusa a colocar coroas em nome de Harry no Remembrance Day

Príncipe Harry e Meghan Markle, que vivem atualmente na Califórnia, prestaram tributo no Remembrance Day. Meghan e Harry, que abandonaram seus cargos reais, celebraram o feriado britânico de forma especial nesse domingo, 9.

Segundo porta-voz do casal, eles "visitaram de forma privada o Cemitério Nacional de Los Angeles no início do dia para prestar tributo a aqueles que serviram e que deram suas vidas".

O porta-voz mencionou que "era importante" para o casal comemorar o Remembrance Day, que é um evento que reconhece o armistício de 1918 que encerrou a Primeira Guerra Mundial. A celebração anual tradicionalmente envolve colocar coroas de flores para homenagear os militares do Reino Unido que perderam suas vidas.

Príncipe Harry, que serviu no exército por uma década e ganhou o título de Major Wales, colocou sua própria coroa de flores que apresentava uma mensagem especial. "A todos aqueles que serviram e estão servindo. Obrigado", escreveu ele, segundo seu porta-voz.