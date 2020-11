Namorada de Whindersson diz que sonha em casar e ter filhos

Na última quinta-feira, 5, Whindersson postou a primeira foto com a amada e se declarou nas redes sociais.

"No momento eu só to tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo muito novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso, 'Meu Deus do céu eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida'. Quero que ela posso ter uma vida normal até quando der", desabafou ele.

O comediante também já aconselhou a namorada a lidar com os haters. "Ela gosta muito de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querendo se aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagã*".

Nunes também revela que até já compôs uma letra para Maria Lina. "Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz 'CERRADO'", admitiu ele.