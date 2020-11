Carol Dias e Kaká celebram um mês da filha com novas fotos

O casal deu as boas-vindas à primeira filha no dia 8 de outubro. "Nasceu a nossa rainha, nossa princesa! Não tenho palavras para descrever esse amor. Deus é perfeito", escreveu a modelo nos Stories.

Essa é a primeia filha do jogador com a loira, mas Kaká já é pai de Isabella, de 8 anos, e de Luca, de 11 anos, fruto de sua relação com Carol Celico.

Kaká e Carol se casaram em novembro de 2019 em cerimônia em Itacaré, na Bahia. O casal já tinha se casado no civil no mesmo mês e decidiu oficializar a união com uma festa no Txai Resort para a família e amigos.