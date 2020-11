Claudia Raia revela que quase viveu romance com Faustão

Na adolescência, quando morava em Nova York para estudar dança, Claudia revelou que sofreu assédio de um coreógrafo.

"Eu comecei minha carreira muito cedo. Estava em Nova York com uma bolsa de estudos do American Ballet Theatre.

Era um coreógrafo americnao, que tinha uma relação ótima da minha mãe, e nesse domingo fatídico, em que ele entrou no meu quarto pra me perguntar como estavam meus estudos, ele colocou a mão na minha perna e foi subindo. Imediatamente eu peguei a mala na minha frente, coloquei umas roupas e saí pelo Harlem, completamente perdida. É um assunto atual e que bom que hoje a mulher tem voz pra falar o que ela sofreu", revelou.