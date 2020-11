Rafa Kalimann anuncia que vai se afastar do Twitter

Rafa Kalimann se envolveu em uma polêmica nas redes sociais recentemente e resolveu dar um tempo por causa das constantes críticas que tem recebido online!

Tudo aconteceu após Rafa questionar como estão os seus seguidores do Amapá, local que está sem água e sem energia durante a pandemia. Após algumas respostas atravessadas de internautas, Rafa afirmou que quase sempre é mal interpretada na rede social e está cansada disso.

"Eu vou me afastar daqui. Posto e vocês interpretam sempre de forma distorcida. Perguntei como as pessoas do Amapá estão se sentindo por empatia. Sim, estou acompanhando as notícias de lá, mas tem situações que não estão na mídia e eu quero saber como eles estão se sentindo com tudo. Agora postei um emoji por terem distorcido isso e vocês levaram pra um lado político, que não tem absolutamente nada a ver", disse ela.