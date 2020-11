Joe Biden vence a eleição de 2020 nos EUA: Veja a reação das celebridades

Kerry Washington: "O povo decidiu! Obrigada para todo mundo que usou o seu voto e a sua voz para fazer história. PRESIDENTE Joe Biden e VICE-PRESIDENTE Kamala Harris".

Ariana Grande: "CHORANDO... OBRIGADA DEUS".

Elizabeth Banks: "Esse momento... nós vamos começar a nos curar. E para todas as garotas e mulheres... esse momento é seu!".

Pink: "Essa notícia me deixou emocionada. Estou sobrecarregada de alívio por esse país. Fiquei sobrecarregada com Kamala e a inspiração que ela trás para as garotas do mundo todo. Van Jones me fez chorar feio. Esse país se esforçou tanto para se unir. Eu rezo para que a gente consiga".

Mindy Kaling: "Chorando e abraçando a minha filha: 'Olha filha, ela se parece com a gente'".