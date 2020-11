Johnny Depp é forçado a deixar Animais Fantasticos e Onde Habitam 3

Johnny Depp foi forçado a deixar a equipe do próximo filme da série Animais Fantásticos e Onde Habitam após perder um caso de difamação envolvendo alegações de agressão feitas por sua ex-esposa, Amber Heard.

"Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo que me deu apoio e foi leal", disse o ator que interpreta Grindelwald no longa. "Eu me sinto honrado e movido com as mensagens de amor e preocupação, ainda mais nos últimos dias. Em segundo lugar, eu quero que vocês saibam que eu fui convidado a me retirar da Warner Bros. com o meu papel como Grindelwald, em Animais Fantásticos. Eu respeitei a decisão e concordei".

"E para terminar, eu digo isso. Meu propósito continua forte e eu pretendo provar que as alegações contra mim são falsas", ele continuou. "Minha vida e minha carreira não vão ser definidas por esse momento".

Warner Bros., o estúdio por trás da franquia, também lançou um comunicado. "Nós agradecemos Johnny por seu trabalho nos filmes que gravamos", diz a mensagem. "Animais Fantásticos 3 está em produção e faremos uma nova seleção para o papel de Gellert Grindelwald. O filme será lançado nos cinemas do mundo todo no inverno de 2022".