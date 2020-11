Mariah Carey lançará música de Natal com Ariana Grande e Jennifer Hudson?

O Natal está chegando e você sabe o que isso quer dizer! Que muito provavelmente você vai começar a ouvir a música All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, tocando em todo lugar. E apesar de nós já amarmos a versão original, parece que Mariah tem uma surpresinha neste ano!

No dia 9 de outubro, Mariah causou burburinho na web ao compartilhar uma foto de três cadeiras em um estúdio. Uma delas tem as iniciais "AG", outra tem "MC" e uma terceira tem "JH". A cantora também incluiu três emojis de árvores de Natal, dando a entender que o projeto tem a ver com a data comemorativa.

Com isso, muitos fãs começaram a suspeitar que Mariah pretende lançar uma parceria musical de Natal com Ariana Grande e Jennifer Hudson! Já imaginou?

A colaboração seria um grande feito, já que não só iria unir as três cantoras supertalentosas, como também iria acabar com qualquer rumor de desafeto entre Mariah e Ariana. No começo de sua carreira, a voz e os looks de Ariana eram comparados com o de Mariah, algo que o ex-marido de Carey disse que incomodava ela.