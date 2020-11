Anne Hathaway se desculpa por representação em Convenção das Bruxas

Anne Hathaway, que se envolveu em polêmica com diretor, se pronunciou após receber críticas por sua personagem em Convenção das Bruxas. Anne pediu desculpas às pessoas portadoras de deficiência por sua representação no longa.

Nessa quinta-feira, 5, a atriz contou em post do Instagram que soube recentemente que "muitas pessoas com alterações nos membros, especialmente crianças, sofreram por causa da minha representação da Grande Bruxa, em Convenção das Bruxas".

"Eu faço meu melhor para ser sensível aos sentimentos e experiências dos outros, não por medo incontrolável do politicamente correto, mas porque não machucar os outros parece ser um nível básico de decência no qual nós todos deveríamos nos esforçar", disse a estrela.

"Como alguém que realmente acredita em inclusividade e realmente detesta crueldade, eu devo a vocês um pedido de desculpas pela dor que eu causei", escreveu ela. "Eu não liguei a alteração dos membros com a Grande Bruxa quando a personagem foi mostrada a mim. Seu eu tivesse, garanto que isso nunca teria acontecido".

"Eu particularmente quero me desculpar com as crianças com alterações nos membros: agora que eu sei mais sobre, eu prometo ser melhor. E eu devo um pedido de desculpas especial a todos que amam vocês ferozmente assim como eu amo meus filhos: desculpe por decepcionar suas famílias".