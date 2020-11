Dulce Maria lança música Lo Que Ves No Es Lo Que Soy

A letra foi escrita há alguns anos, quando costumava viajar por vários países e que algumas pessoas não se davam conta do que ela realmente sentia ou queria.

"Eu falo de mim, as aparências enganam. Você pode ver qualquer pessoa feliz, mas não faz ideia do que ela sente, não sabe quem realmente é a pessoa. É um pouco sobre isso, o que as pessoas enxergam de mim, o que elas interpretam e não têm ideia do que sou. Sempre há muito mais".