Anitta surge em vídeo com rapper Xamã e fãs shippam

Anitta, que vai se apresentar no Grammy Latino 2020, levou os fãs à loucura nesta sexta-feira, 6! Após surgir em vídeo dançando com o raper Xamã, os fãs logo shipparam a dupla.

Nas imagens, os dois aparecem em clima de intimidade dançando ao som de Meu Lado da História, de Choji e Nandx710. Em um momento, o cantor até dá um tapa no bumbum da estrela.

A letra da música diz: "Agora o Choji vai rodar o mundo/To tranquilo com essa mina linda/Me amarro em dar tapa naquela bunda/Mas prefiro quando ela vem por cima".

No Twitter, os internautas se animaram com a interação dos artistas. "Inveja eu tenho é da Anitta que tá com o Xamã agora, a bicha é esperta", escreveu uma usuária da rede. "Meu Deus, Anitta xavecou tanto o Xamã pelas redes sociais, onde ele tá agora? SIM, NA CASA DELA! Minha filha, ensina nós!", disse outro.