Short godê: como usar a peça queridinha das famosas

A cada temporada as famosas se apegam a uma tendência em especial. Após se renderem aos looks com calcinha à mostra super anos 2000, as celebridades apostam em uma peça que promete bombar ainda mais no verão.

Estamos falando do short godê, que já surge nos looks das fashionistas e conquistou a todos com seu shape diferenciado. A peça de cintura alta, possui a barra "rodada", lembrando até o formato de uma saia, e cria um movimento e volume na região.

Entre os tecidos mais usados, o jeans aparece como queridinho absoluto, mas o short também surge em sarja e tecido de alfaiataria, por exemplo.