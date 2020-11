Anitta vai se apresentar no Grammy Latino 2020

Além de arrasar na carreira musical, Anitta tem se mostrado atenta às questões políticas do país. Recentemente a cantora defendeu o SUS após ameaça de privatização do sistema de saúde.

"Se eu entendi certo o raciocínio deste governo... 1. Vai... libera os venenos todos na comida.. os agrotóxicos.. produção em massa.. que se danem os produtores orgânicos. 2. Quem tem dinheiro busca o alimento menos assassino pra por no prato (mais caro). Quem não tem vai no que dá", iniciou ela.

"O projeto pra melhorar a economia é matar quem tem menos? Aí diminui a pobreza do Brasil?", se questionou.

"'Anitta nem precisa do SUS, não sabe'. Uma pesquisa rapidinha no Google vocês vão saber 2 coisas.. 1. De onde eu vim e pq já precisei do SUS até pouco tempo atrás. 2. O SUS representa muito mais do que vocês acham que representam", finalizou.