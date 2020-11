Kourtney Kardashian posta a foto antiga mais fofa ao lado de Scott Disick

Kourtney Kardashian nos deixou nostálgicos! Na quarta-feira, 4, Kourtney foi ao Instagram e compartilhou uma foto antiga com o pai de seus filhos, Scott Disick.

No clique, o jovem ex-casal está vestido de social, antes de um baile, enquanto posa para a câmera. Enquanto a estrela de Keeping Up With the Kardashians usa um vestidinho de cetim vermelho, o empresário aparece com os fios escuros e um look total black. Como não amar?

"Wow", escreveu a musa, marcando o perfil do ex-companheiro.

A imagem vem depois dos rumores de que Kourtney e Scott estariam juntos de novo, após uma suposta reconciliação. Eles deixaram seus seguidores em êxtase após compartilhar várias fotos juntos nas redes sociais.