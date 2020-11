Hailey Bieber afasta rumores da primeira gravidez com Justin Bieber

Hailey Bieber ainda não está grávida! Na quinta-feira, 5, Hailey, que deixou seu maridão fazer sua make, foi ao Instagram para negar os rumores de que estaria esperando o primeiro bebê de Justin Bieber.

De acordo com a modelo, a US Weekly pretendia informar uma suposta gravidez com o cantor, mas ela desmentiu o veículo antes da notícia ser divulgada.

"Eu não estou grávida. Portanto, parem de escrever histórias falsas de suas ‘fontes' e concentrem-se no que é importante, também conhecido como eleição", mandou a modelo em seus Stories no Instagram.

Embora Hailey não esteja grávida agora, com certeza há planos de um bebê em seu futuro e no de Justin. Desde o casamento, há dois anos, os pombinhos falam sobre ter herdeiros, mas não tão cedo.