Miley Cyrus diz que "não passou muito tempo chorando" após divórcio

Gregg DeGuire/FilmMagic

A cantora então revela que segue em frente com a mentalidade de que quando uma porta se fecha, outra se abre. "Eu me curo viajando e conhecendo gente nova. Assim que você perde uma pessoa, uma outra entra em sua vida". Ela também acrescentou que qualquer comprometimento com o "para sempre" vai levar a uma "frustração".

Liam e Miley se separaram em agosto de 2019, menos de um ano após se casarem. "Eles decidiram que isso é o melhor enquanto eles focam neles mesmos em sua carreira. Eles ainda continuam sendo pais dedicados de todos os seus animais que compartilham enquanto amavelmente se separam", disse o representante da cantora na época.