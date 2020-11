Khloé Kardashian faz amizade inesperada na quarentena

Khloé Kardashian continua sua quarentena em novo episódio de Keeping Up With the Kardashians, após ser diagnosticada com coronavírus. E enquanto estava se recuperando da doença, Khloé teve dificuldades de se manter entretida.

"Eu estou no meu quarto há 14 dias. Estou definitivamente melhorando e ficando mais saudável, graças a Deus, porque essa foi a pior doença que eu já tive", admitiu ela, que se gravou sozinha com o celular. "Eu tive dias em que começava a tremer sem razão. É uma batalha para respirar tossindo incontrolavelmente".

Apesar de estar "grata" por se sentir melhor, ela sentiu muita falta da filha True Thompson. "Não estou tentando reclamar. Só é muito isolado", disse ela.

Com o intuito de passar o tempo, Koko começou a fazer tarefas aleatórias.

"Eu sou tão limpa que não tem muita coisa pra limpar. Mas, claro, eu tenho que limpar meus pincéis de maquiagem. Feito. Fazer minha cama. Feito. Voltar a deitar nela. Feito. Assistir uma hora de notícias na TV. Feito. Mudar de pijamas várias vezes. Feito. Ver como está minha filha. Feito".