Andressa Suita muda o visual e surge morena

Recém separada de Gusttavo Lima, a modelo esclareceu polêmica envolvendo os filhos do casal na última semana.

"Acabei de ver várias matérias falando que eu não estou deixando as crianças verem o pai. Isso é mentira, as crianças estão vendo o pai desde o dia do ocorrido", afirmou.

"Eu só estou vindo justificar aqui pra vocês, porque eu sei que você têm um carinho grande por mim, pelos meus filhos, pelo pai dos meus filhos. E eu sei o quanto as crianças precisam do pai também nesse momento".