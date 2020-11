As melhores letras do novo álbum de Ariana Grande

Instagram

Just Like Magic

Na quarta faixa do álbum, Ariana segue a vibe da canção 7 Rings, do álbum Thank You, Next, e fala sobre como ela consegue tudo com um estalar de dedos. Poderosa!

"Bom karma é a minha estética / Mantenho a minha consciência limpa, por isso tenho tanto magnetismo". #plena

Off The Table (feat. The Weeknd)

Em Off The Table, nova parceria da estrela com The Weeknd, Ariana abre o coração e fala sobre um amor que perdeu. Além disso, ela questiona se poderá amar de uma forma tão intensa novamente sem essa pessoa ao seu lado. Será que ela está falando de Mac Miller?

"Será que eu vou amar desse jeito novamente? / Será que um dia vou amar alguém do jeito que te amei? / Nunca achei que você seria tão difícil de substituir / Eu juro que não queria que as coisas fossem assim / Se eu não posso ter você, será que amarei novamente?".

Six Thirty

Já na super fofa Six Thirty, Ariana quer saber se seu amado está disposto a ficar com ela até o fim, ou se ele só quer curtir.

"O que você vai fazer quando eu estiver entediada / E querer jogar videogame até às 2 da manhã / E se eu só precisar de um amigo? Você vai ficar comigo até o fim? / Eu sou o bastante para manter o seu amor? / Quando eu estiver velha, você ainda terá um crush em mim?".