Kris Jenner completa 65 anos e ganha tributos da família

Instagram

"Feliz aniversário para a maior LENDA!!! 65 anos e ficando mais linda a cada dia", disse a modelo.

Continuando seu tributo, a top refletiu sobre as viagens que fizeram juntas e disse que quer ser "exatamente como Kris" quando ficar mais velha.

Khloé Kardashian não poderia ficar de fora e além do texto fofo, postou diversos vídeos hilários da mãe.

"Feliz aniversário linda mamãe, minha gêmea, minha Rainha, meu tudo!! Estamos aqui para celebrar você todos os dias!! Você torna cada momento memorável! Você deixa a vida feliz e cheia de amor", disse Koko. "Você me anima quando se trata da Vida! Você me lembra que a vida é uma celebração! Você me faz acreditar que eu posso fazer qualquer coisa a qualquer hora. Você faz tudo ser tão fabuloso!"