Kendall e Kylie Jenner ficam um mês sem se falar após chocante briga

Parece que a briga entre Kendall Jenner e Kylie Jenner foi longe! Em novo teaser de Keeping Up With the Kardashians, divulgado nesta quinta-feira, 5, Kendall diz às irmãs, Kim Kardashian e Khloé Kardashian, e mãe, Kris Jenner, que ainda não falou com Kylie após a briga física em Palm Springs.

No entanto, conforme a pandemia do coronavírus continua, os entes queridos da modelo a encorajam fazer as pazes com a dona da Kylie Cosmetics.

"Eu não tenho ouvido falar dela, nem mesmo um pouco, o que é raro", conta a top para Kris, Kim e Khloé. "Já faz o quê?".

"Já faz cerca de um mês", respondeu a mãe de True Thompson.

Em um confessionário, Kendall fala sobre sua "grande briga" com Kylie.

"Já faz muito tempo e não tenho notícias dela", explica ela. "É muito estranho, nunca ficamos tanto tempo sem nos falar".

Enquanto a conversa continua, Khloé revela que mandou uma mensagem para a irmã mais nova e obteve uma resposta inesperada.

"Eu mandei uma mensagem para ela e disse: ‘Então, por quanto tempo você não vai falar com a Kendall?'. E ela meio que gritou comigo", diz a loira.