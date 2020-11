Nova temporada de Beleza GG tem data revelada

Estava com saudade de Beleza GG? Pois calma, que no dia 14 de janeiro de 2021, a nova temporada do reality chega ao canal E!. A segunda temporada de Beleza GG continua acompanhando a vida das modelos Mayara Russi, Denise Gimenez e Fluvia Lacerda com uma grande novidade: a modelo internacional Nahuane Drumond.

No reality, nossas modelos plus size lutam pelo lema do "body positive" no seu dia a dia de trabalho, enquanto ainda enfrentam desafios de mudar de carreira ou expandi-la para outros mercados, questionar as convenções do plus size, entrar no mundo da moda e conviver com a falta de tempo para a família.