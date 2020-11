Quem é Charli D’Amelio, estrela do TikTok

Gilbert Flores

Reconhecimento

A Tiktoker desabafou recentemente dizendo que é difícil não ser reconhecida como uma dançarina. "Pra mim é difícil sair dessa coisa de 'dançarina do TikTok', e as pessoas perceberem que eu danço há 11 anos. É muito legal dar o meu melhor para quebrar essa imagem e aprender a como ser confiante com minha própria dança", revelou em vídeo no seu canal de YouTube.

Irmã famosa

Charli não está sozinha no ramo das redes sociais. Sua irmã mais velha, Dixie D'Amelio também é famosa e conhecida como cantora.

Faturando alto

Segundo a revista Forbes, Charli foi a segunda Tiktoker mais bem paga de 2020, ficando atrás de Addison Rae. Neste ano ela faturou US$ 4 milhões, cerca de R$ 22 milhões.