Carolinie Figueiredo revela que perdeu virgindade em um estupro

Educadora parental e orientadora de mulheres, a artista contou ainda sobre os afetos e a autoestima vividos no último ano.

"Há um ano eu estava entrando numa relação com muitas expectativas", postou Carolinie na rede social. "Há um ano atrás eu estava com meu cabelo muito vermelho porque eu estava iniciando uma nova vivência... Eu estava muito no meu ápice de potência, de ‘Uau! Agora cheguei ao clímax da minha vida'. E eu fui morrendo nessa relação, matando o outro nesse lugar... E a gente foi juntos se machucando, indo para o fundo do poço... E eu falei que a gente vai recebendo as solturas".