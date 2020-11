Ariana Grande critica TikTokers que fazem festa durante pandemia

Ariana Grande criticou influencers que estão festejando em plena pandemia do coronavírus. Em entrevista no Zach Sang Show, Ariana mandou recado direto para os TikTokers que se reuniram em rancho recentemente.

Em conversa virtual no dia 30 de outubro, a estrela do pop disse: "Nós não poderíamos ficar em casa apenas mais algumas semanas, como todos os outros países que estão bem e melhores do que a gente?"

"Todos nós precisamos tanto ir na porr* do rancho Saddle que não poderíamos esperar por uma pandemia mortal passar?", perguntou a cantora. "Nós todos precisamos colocar nossas botas de cowgirl e andar de touro mecânico tanto assim? Todos nós precisamos tanto desse post no Instagram?"