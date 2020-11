Lily James é vista com Dominic Cooper após drama com Dominic West

Para quem não se lembra, Lily e West foram vistos andando de scooter juntos, passeando e almoçando com uma amiga em comum, no dia 11 de outubro, em Roma. "No final do almoço, Lily sentou-se ao lado de Dominic, ele não resistiu e beijou seu pescoço, acariciando-a", disse uma fonte ao E! News. "Eles, então, visitaram uma Igreja próxima e Dominic colocou a mão na bunda de Lily".