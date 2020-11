Luciano Huck diz que pratica sexo tântrico com Angélica

Além de compartilhar suas intimidades entre quatro paredes, o apresentador também contou uma história no início de namoro com Angélica.

"A Angélica me contou aqui que a primeira vez que você encontrou com ela, ou quando você quis ser direto, você mandou um cano de PVC para ela", disse Werneck.

"Ela me deu um cano", revelou ele. "Eu convidei ela pra jantar, ela aceitou. Eu fui num restaurante japonês, peguei um barco de sushi, com um monte de coisa. Eu sozinho no carro, não podia virar o barco, então eu fui dirigindo com o barco no meu colo devagarzinho. Quando cheguei na porta da casa dela, ela mandou uma mensagem desmarcando o nosso primeiro jantar".