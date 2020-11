Dulce Maria lamenta ausência em show do RBD: "Sempre vou fazer parte"

Dulce Maria deixou os fãs tristes por sua ausência no reencontro virtual do RBD neste ano. No entanto, Dulce fez questão de explicar, em coletiva de imprensa na noite de quarta-feira, 4, mais uma vez o motivo da sua falta e agradeceu o apoio dos admiradores brasileiros nas redes sociais.

Grávida pela primeira vez, a estrela deve dar à luz nos próximos meses e ainda segue trabalhando em seu tão aguardado projeto Origen, do qual deve ganhar o clipe de Lo Que Ves No Es Lo Que Soy na sexta-feira, 6.

"Eu tinha um projeto de fazer uma turnê. Finalmente, posso lançar essa canção, que não é tão nova e que quase todos meus fãs já a conhecem. Claro, não essa versão, mas ao vivo. Mas já comecei a lançar as músicas de Origen desde abril. Foram meses muito complicados. É um ciclo diferente e ainda mais agora que o nascimento do meu bebê se aproxima. É algo muito especial, são canções do coração", explicou a cantora, que experimentou novos instrumentos e um ritmo folk para as próximas canções.

Ela conta que Origen é "um divisor de águas", especialmente pelos 30 anos de carreira e a chegada da primeira filha, do casamento com Paco Álvarez.