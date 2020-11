Grávida, Dulce Maria redobrou cuidados na pandemia: "Um ser que depende 100% de mim"

Dulce Maria foi sincera sobre a sua primeira gravidez, fruto do casamento com Paco Álvarez. Em coletiva de imprensa, na noite de quarta-feira, 4, Dulce falou sobre estar grávida da primeira filha em plena pandemia do coronavírus.

Prestes a lançar a música Lo Que Ves No Es Lo Que Soy, do aguardado projeto Origen, a cantora refletiu sobre não estar no reencontro do RBD.

"Eu acho que todos sabem que isso é importante para mim e em qualquer outro momento nesses 12 anos, eu estaria feliz da vida. Infelizmente, isso chega em um momento muito complicado, muito difícil para mim, porque eu gosto de fazer as coisas 100%. Eu gosto de me entregar, de vibrar, de sentir as pessoas e tudo o que um reencontro nos proporciona. São muitas coisas que você precisa estar mentalmente, fisicamente e emocionalmente".