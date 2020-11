Anitta se desculpa por "cobiçar" filho de 23 anos de Helena Ranaldi

Anitta está soltinha nas redes sociais! Depois de arrasar nas fotos sensuais ao lado de Nego do Borel, Anitta não poupou elogios ao filho de Helena Ranaldi.

O perfil da Quem no Instagram postou imagem da atriz e de Pedro Waddington, fruto do relacionamento dela com o diretor Ricardo Waddington, e citou o fato de os dois serem muito parecidos.

O garoto tem 23 anos e possui 21 mil seguidores na rede social. Por lá, ele faz questão de postar cliques de suas viagens e como modelo.

Foi então que a poderosa não resistiu e falou sobre a beleza de Pedro.