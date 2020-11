Miley Cyrus revela se deixou de seguir famosos que foram à festa na pandemia

Miley Cyrus, que relembrou a era "Wrecking Ball" em premiação, esclareceu polêmica na web. Após fãs acusarem Miley de deixar de seguir famosos que estiveram em festa em meio à pandemia do coronavírus, a estrela decidiu se pronunciar.

No início da semana, internautas especularam que Miley deixou de seguir no Instagram uma série de celebridades como The Weeknd, Saweetie, Kendall Jenner e Kylie Jenner, após eles serem flagrados curtindo festa no Halloween.

"Nunca. Segui, Nenhum. Deles. Para. Começar", comentou ela em um post de fã. "Vamos parar de falar sobre quem eu sigo na porcaria do Instagram e falar sobre VOTAR! Falta um dia! #BidenHarris".

Os rumores começaram após Kendall dar uma festa de aniversário no 1 Hotel, em West Hollywood, no último final de semana. Familiares e amigos da estrela se fantasiaram e dançaram durante a noite para celebrar os 25 anos da modelo.